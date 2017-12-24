Лучано Спаллетти: "После поражений еще больше уверен в потенциале "Интера"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти уверен, что его команда способна на многое, несмотря на два подряд поражения. Беспроигрышная серия миланцев прервалась поражениями от "Удинезе" и "Сассуоло".

– Я теперь даже еще больше убежден в потенциале "Интера", команда знает, что она делает, я видел правильное отношение к игре в обоих матчах, – цитирует Mediaset Спаллетти. – Мы не использовали свои шансы, поэтому и случились эти поражения. Порой нам не хватало остроты. Но мы регулярно прижимали "Сассуоло" к его штрафной. И пришлось заплатить высокую цену за ошибки в ключевых эпизодах.