Лучано Спаллетти: "Победа над "Ювентусом" доказывает, что "Рома" способна на что-то большее"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти после матча 36-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (3:1) отметил, что римлянам в этой встрече нужна была только победа. По его словам, римляне доказали, что способны на что-то большее, чем борьба за второе место.

- Сегодня получилась хорошая игра, - приводит Football Italia слова Спаллетти. - Мы играли как серьезная команда, которая должна была выходить из-под прессинга. Еще перед матчем я говорил, что нам нужна только победа. "Рома" в этом сезоне всегда была готова обыграть "Ювентус". Но эта победа - нечто большее. Он показывает, на что мы способны. Сейчас нам нужно хорошо провести остаток сезона.

Трансляция матча "Рома" - "Ювентус"