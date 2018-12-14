Лучано Спаллетти: "Победа над "Удинезе" сдвинет нас с того места, где мы находимся"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от субботней игры с "Удинезе".

"Думаю, что наши парни заслуживают поддержки болельщиков. Они показали свое небезразличие к тому, что сейчас происходит. Игра с "Удинезе" - это первый шаг для нас. Победа в ней не приведет нас к окончательной цели, но она сможет сдвинуть нас с того места, где мы находимся", - приводит слова Спалетти football-italia.net.

Сейчас "Интер" располагается на третьем месте в турнирной таблице Серии А. У черно-синих 29 очков в 15 матчах, они на 14 баллов отстают от идущего первым "Ювентуса".

Матч между "Интером" и "Удинезе" пройдет в субботу, 14 декабря. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.