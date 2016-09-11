Лучано Спаллетти: "Пенальти был. Джеко не "ныряет"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти считает, что его команда заслужила победу в матче чемпионата Италии с "Сампдорией" (3:2). Решающий мяч римляне забили с пенальти, который был назначен справедливо, по мнению специалиста.

– Те, кто говорят, что пенальти не было, просто отрицают очевидное, – цитирует Sky Italia Спаллетти. – Джеко был сбит ударом по ноге. Это явный пенальти. Он никогда не "ныряет", всегда пытается до последнего устоять. В первой части матча мы по делу уступали, потому что играли бесхарактерно. После паузы уже действовали удачно. Мы лучше играли на протяжении 70 минут, так что заслужили победу.

Я хотел бы видеть в своей команде четыре или пять Тотти. Он магическим образом создает моменты.