Лучано Спаллетти – об Икарди": "Не буду утверждать, что он не подаст запрос на трансфер"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти отметил, что не знает, останется ли нападающий Мауро Икарди в команде в следующем сезоне. Ранее 25-летний аргентинец заявлял, что хочет остаться с миланцами.

- Будущее Икарди? Зависит от того, что он хочет, потому что держать тех, кто не желает оставаться, сложно, - цитирует Football Italia Спаллетти. - Это не про Мауро, но я не буду утверждать, что он не подаст запрос на трансфер, все зависит от происходящего на рынке.

Действующий контракт Икарди с "Интером" рассчитан до 2021 года.

Нападающий выступает за миланскую команду с 2013 года. С тех пор он сыграл 182 матча и забил 107 голов.