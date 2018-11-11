Лучано Спаллетти - о разгромном поражении от "Аталанты": "Интер потерял концентрацию"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти после разгромного поражения от "Аталанты" в матче 12-го тура чемпионата Италии (1:4) заявил, что его команда потеряла концентрацию.

- К сожалению, мы не способны поддерживать концентрацию в течение длительного периода, - приводит слова Спаллетти DAZN. - Мы предоставляем оппонентам пространство, а также испытываем трудности в игре с такими хорошо организованными командами. Мы проиграли много единоборств, а также неправильно проводили позиционные атаки.

"Интер" после 12 туров занимает 3-е место в чемпионате Италии, имея в активе 25 очков.

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