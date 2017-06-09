Лучано Спаллетти: "Новички? Мы не будем никого убеждать"

Новый главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти подчеркнул, что хочет видеть в команде только тех, кто действительно хочет носить черно-синюю форму. Также он отметил, что "Ювентус" – не единственный конкурент миланского клуба в следующем сезоне.

– Новые игроки? Нам не нужно никого убеждать, – цитирует Calciomercato.com Спаллетти. – "Интер" – это вершина, к которой нужно стремиться. Так что это они должны убедить нас, что достойны играть здесь. Мы должны быть готовы как можно быстрее, чтобы догнать клубы, вырвавшиеся вперед. И речь здесь не только о "Ювентусе", к которому мы должны относиться с уважением, но без страха.

Я хочу видеть футболистов, которые готовы на все ради "Интера". И те, кто не хотят этого, должны сразу сказать мне. Если ты не выкладываешься на тренировках на 100 процентов, победить невозможно.