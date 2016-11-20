23:10 | ФУТБОЛ — Италия

Лучано Спаллетти: "Неправильный настрой команды - всегда вина главного тренера"

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Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти после гостевого поражения в матче 13-го тура чемпионата Италии от "Аталанты" (1:2) отметил, что вина за неудачу лежит на нем. По словам специалиста, в неправильном настрое команды на игру всегда виноват тренер.

– Проблемы возникают, когда команда перестает играть, – приводит Mediaset Premium слова Спаллетти. – Соперник в таких случаях берет инициативу под свой контроль, что чаще всего приводит к взятию ворот. В первом тайме "Рома" играла хорошо, а во втором практически не создала опасных моментов, за что и поплатилась. К сожалению, это одна из наших особенностей. Либо мы полностью контролируем игру, либо теряем ее нить, совершаем глупые ошибки. Нужно было реализовывать больше моментов в первом игровом отрезке. Считаю, что неправильный настрой команды – это целиком и полностью вина главного тренера.

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