Лучано Спаллетти: "Не знаю, действительно ли Тотти завершает карьеру"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти заявил, что даст игровое время нападающему Франческо Тотти в матче 38-го тура чемпионата Италии против "Дженоа". Ранее сообщалось, что по окончании этого сезона 40-летний капитан римлян завершит карьеру.

– Мы думаем только о предстоящей игре против "Дженоа", и я не знаю, станет ли этот матч последним для Тотти, – цитирует Gazzetta Dello Sport Спаллетти. – Озвучить свое решение должен он, я не знаю, о чем он думает. Конечно, по ходу предстоящей встречи у него будет возможность помочь команде завоевать путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.