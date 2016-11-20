Лучано Спаллетти: "Наверное, виноват тренер, когда команда не показывает нужного настроя"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти выразил разочарование игрой команды в матче чемпионата Италии с "Аталантой" (1:2). Римляне вели в счете, но пропустили дважды и уступили.

– Если вы прекратите играть, то соперник возьмет игру под контроль и забьет, – цитирует Mediaset Спаллетти. – В первом тайме мы играли хорошо, работали с мячом. А после перерыва ничего не делали, за что и поплатились. К сожалению, это одна из наших особенностей. Либо мы контролируем игру, либо все бросаем. Совершаем наивные ошибки и останавливаемся. Нужно было больше реализовать моментов в первом тайме. Наверное, это ошибка тренера, когда команде не хватает правильного настроя.