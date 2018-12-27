Лучано Спаллетти: "Наполи" перемещает мяч со скоростью 1000 км/ч"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти после матча 18-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (1:0) на пресс-конференции признался, что обе команды заслуживали победу, сообщает Sky Sport Italia. 59-летний итальянский специалист отметил игру защитника Квадво Асамоа, который на 89-й минуте встречи выбил мяч с линии ворот "нерадзурри".

– Сегодня вечером я видел сильный "Интер" от начала матча и до конца, – приводит слова Спаллетти Sky Sport Italia. – В некотором смысле, наша команда заслужила победу, так как очень старалась. В то же время, если бы Асамоа не вынес мяч с линии ворот, мы могли и проиграть, потому что нам было бы трудно выйти из такого положения. Безусловно, у "Наполи" – команда абсолютного качества, игроки перемещают мяч со скоростью 1000 км/ч.

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