Лучано Спаллетти: "Наказание для Брозовича? Игроков наказывают не по моему желанию, а за несоблюдение правил"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти после победы над "Болоньей" отметил, что не собирается наказывать Марсело Брозовича. Фанаты освистали игрока, когда тот заменялся, а футболист в ответ им иронично поаплодировал.

- Когда вы спрашиваете меня, буду ли я наказывать игроков в той или иной ситуации... это так не работает, - цитирует Mediaset Premium Спаллети. - Тренер и клуб должны сформулировать четкие и понимаемые правила, а кто не уважает их, будет наказан. Это не потому, что мне так хочется, а потому, что игрок не соблюдает правила. Исходя из того, что я видел, он аплодировал даже тем, кто издевался над ним, но я пересмотрю момент.