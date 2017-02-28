18:21 | ФУТБОЛ — Италия

Лучано Спаллетти: "Наингголан - редкий зверь, таких бы мне десятерых"

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Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти выразил восхищение полузащитником Раджой Наингголаном. По его мнению, бельгиец готов сыграть на любой позиции.

- Трудно подобрать прилагательные, чтобы описать Раджу, - цитирует Football Italia Спаллетти. - Он показывает эволюцию футболистов. Если у вас есть 10 Наингголанов, то ваша команда будет очень сильной. Раджа готов приспосабливаться ко всему. Если я попрошу его сделать что-то, то он выслушает и сделает это. Он готов адаптироваться к любым ролям на поле. Он может многое... он редкий зверь.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Значит, и очередь за Раджей растёт.

18:27

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