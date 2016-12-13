07:44 | ФУТБОЛ — Италия

Лучано Спаллетти: "Милан впечатлил"

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Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти после победы над "Миланом" (1:0) в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии отдал должное сопернику. По словам экс-наставника "Зенита", миланский клуб до конца будет бороться за самые высокие места.

– Был очень последовательный второй тайм, – приводит Football Italia слова Спаллетти. – В прошлом сезоне мы выиграли пару таких игр, сегодня было очень тяжело, "Милан" впечатлил.

О "Милане" и его тренере говорят правду – эта команда в верхней части турнирной таблице и останется там до конца чемпионата.

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Материалы REN-TV

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