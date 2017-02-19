23:48 | ФУТБОЛ — Италия

Лучано Спаллетти: "Когда останавливаешься при счете 2:0, есть риск, что соперник вернется в игру"

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Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти остался доволен отношением команды к игре чемпионата Италии с "Торино" (4:1). По его словам, существовал риск появления самоуверенности.

– Игроки хорошо настроились на матч, поскольку после победы со счетом 4:0 над "Вильярреалом" был риск того, что мы начнем игру медленно и позволим "Торино" захватить инициативу, – цитирует Mediaset Спаллетти. – Но мы начали игру в правильном духе, быстро забили два мяча. Могли забить и больше. Когда ты останавливаешься на счете 2:0, то рискуешь дать противнику вернуться в игру. Нам нужно удалять такие мысли из головы.

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Материалы REN-TV

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