Лучано Спаллетти: "Использование ВАР больше не под вопросом"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти рассказал о саммите с участием тренеров и артбитров серии а, на котором обсуждалась система видеопомощи арбитрам (ВАР). Он отметил, что после встречи использование технологии больше не под вопросом.

- Дискуссия была о том, как использовать VAR, значительный прогресс был достигнут, потому что его использование больше не ставится под сомнение, - цитирует Football Italia Спалетти. - Сейчас спор идет о том, что он не используется. Если говорить о соревнованиях без ВАР, мы понимаем, что чего-то не хватает. В играх, в которых он используется, есть спокойствие, потому что вы чувствуете, что нет никаких сомнений в том, что произошло ранее. Также нам сказали, что нехорошо иметь так много голосов рядом с судьей, когда они разговаривают с комнатой ВАР. Поэтому для тех, кто протестует, будет больше желтых карточек.

Руководство УЕФА позитивно оценило работу технологии на чемпионате мира-2018. В сентябре Исполнительный комитет организации принял решение об использовании системы в Лиге чемпионов со следующего сезона, затем и на Евро-2020, в Лиге Европы-2020/21 и в финальной стадии Лиги наций-2021. До введения в эксплуатацию планируется провести тестирование системы в нескольких заранее выбранных матчах.