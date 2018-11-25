Лучано Спаллетти: "Интеру" нужно минимизировать неудачные отрезки"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти похвалил команду за победу над "Фрозиноне" (3:0) в матче чемпионата Италии. В предыдущей встрече "нерадзурри" проиграли "Аталанте" (1:4).

– Реакция команды была правильной, мы играли в привлекательный футбол, – цитирует Sky Italia Спаллетти. – Мы проявили терпение, потому что "Фрозиноне" опасен в контратаках. Было важно прижать соперника давлением и спокойно контролировать мяч.

"Интер" стремится стать одной из лучших команд Италии и Европы. Нужно минимизировать неудачные отрезки. Порой мы принимаем не лучшие решения, поэтому команда должна стать более зрелой.