Лучано Спаллетти: "Интеру" не хватает уверенности и спокойствия"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти после поражения от "Дженоа" в матче 25-го тура чемпионата Италии (0:2) отметил, что не видел в игре своей команде ошибок. Тем не менее, он считает, что игрокам не хватает уверенности.

- "Интер" пытался оставаться в игре, но нам нужно больше уверенности и спокойствия, - цитирует Mediaset Premium Спаллетти. - Сегодня вечером команда не заслужила плохого результата. Нам просто нужно было остаться в игре и надавить в нужный момент, чтобы выйти вперед. У нас было несколько шансов, но возникли проблемы. "Интеру" необходимо расти постепенно, так как трудно просто взять и двинуться с ручного тормоза. Мы должны стараться, пока наши усилия не будут вознаграждены. Мы, безусловно, заслужили больше во втором тайме, но "Дженоа" лидировала поэтому они сыграли по счету. "Интер" сейчас хрупок, и это мешает нам реагировать на неудачи. Нет другого варианта, кроме как верить в потенциал команды, полагая, что мы сможем вернуться в нужное русло и сохранить позицию в таблице, которая позволяет нам бороться за лидирующие места.