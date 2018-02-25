Лучано Спаллетти: "Интер" заслуженно победил "Беневенто", хоть и с борьбой"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти считает, что его команда заслуженно победила "Беневенто" (2:0) в матче чемпионата Италии. По его словам, проблемы в игре команды еще остаются.

– Очевидно, что сейчас мы играем не так хорошо, как должны бы, – цитирует Sky Italia Спаллетти. – Поэтому парни испытывали напряжение. Мы много давили, а "Беневенто" играл хорошо, с самоотдачей, создавал проблемы между нашими линиями. Во втором тайме мы играли больше как команда. Думаю, в итоге заслужили победу, хотя и пришлось побороться.