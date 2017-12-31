Лучано Спаллетти: "Интер" всегда должен играть с таким настроем"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти остался доволен игрой своей команды в матче 19-го тура чемпионата Италии с "Лацио" (0:0). Тем не менее, он отметил, что черно-синим обязательно нужно набирать очки, чтобы оставаться в чемпионской гонке.

- В этом сезоне "Интеру" понадобятся много очков, поэтому мы должны подходить к играм с правильным менталитетом и настроем, как сегодня, – цитриует Sky Sport Italia Спаллетти. - Ожидаю, что команда продолжит играть как и в первой половины сезона и не будет обращать внимания на суждения других.