Лучано Спаллетти: "Интер проиграл из-за пенальти, "Сассуоло" ничего не создал"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти - о матче с "Сассуоло" в первом туре чемпионата Италии (0:1).

- "Сассуоло" хорошо сыграл на контратаках, потому что проще сидеть в обороне и ждать, пока соперник потеряет мяч, - цитирует тренера Football Italia. - Играть между линиями, играть в пас при плотной обороне противника сложнее. Также поле было просто невозможным. Было все равно, какие шипы выбирать. Это важно, потому что на таком поле ты скорее пытаешься получить мяч в ноги, чем убежать в контратаку. Мы проиграли из-за пенальти. "Сассуоло" не создал много моментов. Команда играла в футбол, который нам нужен, но мы пропустили слишком много контратак. Было трудно найти свободное пространство в такой плотной обороне.