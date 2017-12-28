Лучано Спаллетти: "Интер" потерял уверенность в своих силах"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти после поражения от "Милана" в матче 1/4 финала Кубка Италии (0:1) отметил, что его игроки потеряли уверенность в своих силах. Также он считает, что из сложившейся ситуации миланская команда может выйти только самостоятельно.

- "Интер" потерял немного уверенности, поэтому мы играем все с меньшей верой в свои силы, - цитирует Rai Sport Спаллетти. - Когда не реализуешь моменты, то просто нужно принять этот факт. Нужно придавать правильное значение всем. На психологическом уровне мы должны вернуться назад, понять, что мы должны делать лучше.

В физическом плане игроки в порядке, качество у них есть, но если вы ожидаете, что кто-то за вас решит ваши проблемы, то столкнетесь с трудностями. Мы должны сами решать свои проблемы. Думаю, что эта команда может победить любого противника, но должна понимать свои возможности и использовать их каждый раз.