Лучано Спаллетти: "Интер" не показал разницу в классе с "Сассуоло"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти считает, что его команда не показала своей истинной силы в матче чемпионата Италии с "Сассуоло" (0:0). По его словам, соперник провел отличный матч.

– Это был сложный матч, потому что "Сассуоло" играл очень хорошо, – цитирует DAZN Спаллетти. – Мы слишком быстро теряли мяч и не показали разницу в классе, которая существует между командами. Индивидуально наши игроки действовали не лучшим образом. У Икарди было мало места из-за плотной обороны соперника. Он и сам не так хорошо двигался, чтобы получать пространство и моменты. Пару раз ему не везло.