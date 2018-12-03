Лучано Спаллетти: "Интер" на правильном пути, но нам нужно прогрессировать"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти - о матче с "Ромой" (2:2) в 14-м туре чемпионата Италии.

"Рома" была недовольна тем, что в ворота "Интера" не назначили пенальти до первого гола Кейта Бальде.

- Нам говорили, что если ситуация 50 на 50, то ее нужно пересматривать на повторе. Но потом люди жалуются, что таких ситуаций слишком много, и это затягивает игру, - цитирует тренера Football Italia. - Теперь все ждут определенности во время матчей. Думаю, главный арбитр Джанлука Рокки принял несколько хороших решений, в том числе удалить меня. Была опасная контратака, он прервал ее, и я потерял контроль над собой. Так что все честно. "Рома" была очень сильна, и я считаю, что мы могли сыграть лучше, если бы чаще играли в пас, а не только навешали. Это был очень интересный матч для просмотра и важное очко для обеих команд, потому оно показывает, что мы на правильном пути. Нам нужно прогрессировать и работать дальше.

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