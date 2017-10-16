Лучано Спаллетти: "Икарди сыграл грандиозно"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти после матча 8-го тура чемпионата Италии против "Милана" (3:2) отметил, что команда должна работать над улучшением игры, несмотря на победу. Также наставник похвалил нападающего Мауро Икарди, который в это встрече сделал хет-трик.

- Победа в таком матче придает команде энтузиазм, - приводит Football Italia слова Спаллетти. - Тем не менее нам нужно улучшать игру. Это было прекрасное дерби. Им нужно наслаждаться, вне зависимости от результата.

Сегодня Икарди сыграл грандиозно. Несмотря на то, что над ним висит большая ответственность, он умеет прислушиваться к советом и усердно работает над тем, чтобы лучше играть.

Трансляция матча "Интер" - "Милан"