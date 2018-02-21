Лучано Спаллетти: "Икарди? Полосатая футболка сидит на нем лучше, чем одноцветная"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти считает, что нападающий Мауро Икарди не уйдет из клуба, если не будет уверен в том, что оставит след в истории новой команды. Ранее в СМИ появлялись сообщения об интересе к аргентинскому форварду со стороны "Реала", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Баварии".

- Полосатая футболка сидит на нем лучше, чем одноцветная, - цитирует Goal Спаллетти. - Икарди из тех, кто способен делать разницу. Он не из тех, кто согласится на переход, если не будет уверен в том, что оставит след в истории команды.

Напомним, Икарди выступает за "нерадзурри" с 2013 года. Его контракт с клубом из Милана рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне нападающий принял участие в 24 матчах за "Интер", забив 18 мячей и сделав 1 голевую передачу.