Лучано Спаллетти: "Икарди - идеальный центральный нападающий"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти после матча 16-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" (1:0) заявил, что считает футболиста "нерадзурри" Мауро Икарди идеальным форвардом. 25-летний аргентинец забил единственный гол в этой встрече, реализовав пенальти.

- Он - идеальный центральный нападающий, завершающий работу команды, - приводит слова Спаллетти Sky Sports Italia. - Бывают моменты, когда противник давит на вас, когда приходится отступать, чтобы получить мяч. В двух последних матчах Икарди отлично с этим справлялся.

"Интер" набрал набрал 32 очка и закрепился на третьем месте в турнирной таблице. В текущем сезоне Икарди провел 19 матчей за "нерадзурри", забил 13 голов и отдал 2 результативных передачи.

Все о чемпионате Италии - здесь