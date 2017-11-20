Лучано Спаллетти: "Икарди - хищник, который набрасывается на свою добычу"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти после победы над "Аталантой" (2:0) в матче чемпионата Италии отметил, что считает этот результат работой всей команды. Напомним, что дублем в этой встрече отметился форвард Мауро Икарди.

– Икарди – чемпион, но я один из тех тренеров, кто приписывает победу всей команде, – цитирует Mediaset Premium Спаллетти. – Мы дали мало шансов сопернику, держали его в напряжении, создавая собственные моменты, которые дали нам возможность забить. Никто не мог забить "Аталанте", но это сделал Икарди. Он хищник, который набрасывается на свою добычу.