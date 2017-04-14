Лучано Спаллетти: "Хотел видеть в "Зените" Алехандро Гомеса"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти признался, что во время своей работы в "Зените" хотел видеть в российской команде полузащитника "Аталанты" Алехандро Гомеса. В текущем сезоне аргентинский хавбек забил 14 голов и является лучшим бомбардиром своей команды.

- Гомес - фантастический игрок и лидер большой команды, - цитирует Repubblica Спаллетти. - Это был один из тех игроков, которых я всегда высоко оценивал и хотел видеть его в "Зените" во время работы в России. И если есть шанс, то хотел бы с ним поработать и сейчас.