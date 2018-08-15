Лучано Спаллетти: "Это "Интер", который я хотел видеть"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что доволен подбором игроков миланского клуба, а также прокомментировал продление контракта.

- Вы должны спросить об этом директора, так как я больше ничего не скажу насчет трансферного рынка, - приводит Football Italia слова Спаллетти. - Я очень доволен теми игроками, что есть в моем распоряжении. Это те игроки, которых я хотел бы иметь. Рад, что клуб захотел продлить контракт. Я не иду на компромиссы - я нахожусь в том месте, где хочу быть. В раздевалке - те люди, которых я бы выбрал, если бы играл в компьютерную игру.

Напомним, Спаллетти возглавляет "Интер" с лета 2017 года. Его предыдущий контракт с клубом был рассчитан до конца сезона-2018/19. В прошлом сезоне команда под руководством 59-летнего специалиста благодаря победе над "Лацио" (3:2) в 38-м туре чемпионата Италии заняла четвертое место и завоевала путевку в Лигу чемпионов. "Нерадзурри" не играли в главном еврокубковом турнире с сезона-2011/12.

Первый официальный матч в сезоне-2018/19 клуб из Милана проведет 19 августа. Соперником команды Спаллетти по игре 1-го тура чемпионата Италии станет "Сассуоло".