19:55 | ФУТБОЛ — Италия

Лучано Спаллетти: "Если вы собираетесь меня оскорблять - делайте это мне в лицо"

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Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти объяснил, почему во время матча 24-го тура чемпионата Италии против "Кротоне" (2:0) он повернулся к оскорблявшему его фанату. Специалист подчеркнул, что старался наблюдать за матчем и ни на кого не отвлекаться.

– Просто я хотел смотреть за игрой и никого не трогать, – цитирует Football Italia Спаллетти. – Этот человек орал на меня в течение 40 минут, находясь прямо за скамейкой запасных. Я решил облегчить ему жизнь и повернуться к нему, раз он так этого хотел. Если вы собираетесь меня оскорблять – делайте это мне в лицо.

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Материалы REN-TV

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