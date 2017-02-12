Лучано Спаллетти: "Если вы собираетесь меня оскорблять - делайте это мне в лицо"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти объяснил, почему во время матча 24-го тура чемпионата Италии против "Кротоне" (2:0) он повернулся к оскорблявшему его фанату. Специалист подчеркнул, что старался наблюдать за матчем и ни на кого не отвлекаться.

– Просто я хотел смотреть за игрой и никого не трогать, – цитирует Football Italia Спаллетти. – Этот человек орал на меня в течение 40 минут, находясь прямо за скамейкой запасных. Я решил облегчить ему жизнь и повернуться к нему, раз он так этого хотел. Если вы собираетесь меня оскорблять – делайте это мне в лицо.