Лучано Спаллетти: "Если Тотти захочет, то будет играть за "Рому" и в следующем сезоне"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти заявил, что легенда клуба Франческо Тотти может поставить подпись под новым контрактом. Нынешнее соглашение 40-летнего итальянца заканчивается в конце этого сезона.

- Если Тотти хочет продолжать играть и в следующем сезоне, то он будет это делать, - цитирует Sky Sport Italia Спаллетти. - Контракты таких игроков, как Тотти, важны. На самом деле, Франческо и не нужен никакой контракт, у него есть договор любви с Римом. Продление соглашения с Тотти должно быть само собой разумеющимся, как естественное счастье, испытываемое публикой при выходе его на поле.

Повлияют ли эти слова каким-то образом на мой контракт? Наиболее важными являются игроки. Я получил новый контракт после того как команда трижды занимала второе место, но когда мы стали пятыми, то я ушел.