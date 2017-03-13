Лучано Спаллетти: "Если "Рома" проиграет еще два матча, то меня выгонят"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти заявил, что с пониманием отнесется к своей отставке. Римский клуб потерпел поражение в четырех из шести последних встреч. Нынешний контракт специалиста рассчитан до конца сезона, но он не спешит его продлевать.

– Если я проиграю еще два матча, то даже не закончу сезон, потому что меня выгонят, – цитирует Footall Italia Спаллетти. – "Рома" проиграла четыре из шести последних матчей, но продолжаем говорить о моем контракте? В футболе все меняется быстро, и это вполне справедливо. "Рома" – сильный клуб, которому нужны результаты, поэтому меня могут уволить и будут правы.

Думаю, что я оказал клубу услугу, не подписывая новый контракт. В прошлом году "Рома" уволила тренера и вынуждена была выплатить ему компенсацию за три года его контракта. Я ответственен за команду. Президент клуба не должен критиковать игроков, потому что, если он это сделает, я буду вынужден ему ответить.