Лучано Спаллетти: "Если не добьюсь успеха с "Ромой", могу возглавить другой клуб"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти заявил, что в случае неудачи с римской командой может возглавить любой другой клуб, если ему поступит интересное предложение. По словам итальянского специалиста, он вернулся в "Рому", потому что больше не мог видеть команду в разобранном состоянии.

- Быть тренером – это моя работа, так что я могу возглавить любой клуб, который сделает мне интересное предложение, - приводит Football Italia слова Спаллетти. - Я вернулся в "Рому", потому что больше не мог видеть команду в разобранном состоянии. Надеюсь пройти весь путь с этим клубом, но не буду давать обещаний. Если я не достигну успеха со столичной командой, то вполне могу попробовать свои силы в другом клубе.