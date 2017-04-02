Лучано Спаллетти: "Если игра у "Ромы" не идет, очевидно, это моя вина"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти отметил, что хотел бы посетить сегодняшнюю игру 30-го тура чемпионата Италии между "Наполи" и "Ювентусом". Также специалист подчеркнул, что полностью несет ответственность за результаты римлян.

– Нас ждет матч двух сильных команд, во главе которых стоят сильные специалисты со своей философией футбола, – цитирует Mediaset Premium Спаллетти. – Я бы с удовольствием посетил эту игру, потому что она важна и для "Ромы", да и в целом, приятно просто сходить на хороший футбол. Тем не менее, мне намекнули, что поездка в Неаполь сейчас – проблематичная задача. Посмотрим.

Как бы не сыграли наши оппоненты, много зависит и от самой "Ромы". Перед каждым матчем я мотивирую своих футболистов, говорю им, что нужно побеждать, что у них есть все для этого. Если у них не получается, очевидно, что это моя недоработка. Значит, я не выжимаю из них все, что можно.