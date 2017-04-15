Лучано Спаллетти: "Дома нужно обыгрывать такие команды, как "Аталанта"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти после ничьей с "Аталантой" (1:1) отметил, что его команда была обязана побеждать на своем поле. Также он выразил уверенность в своих игроках, которые имеют потенциал стать лучше.

- В первом тайме мы медленно двигали мяч и плохо обращались с ним, - цитирует Mediaset Premium Спаллетти. - Во втором тайме "Рома" была намного лучше, и определенно заслуживала большего. В поединках такими командами, как "Аталанта", на своем поле нужно побеждать. У меня есть, что сказать моей команде, но я не собираюсь делать это перед телевизионными камерами. Этот состав силен и имеет потенциал, но нам нужно научиться лучше справляться с подобными сегодняшней ситуациями. Результат разочаровывает, но это не значит, что мы должны убиваться с горя. В конце сезона будем делать выводы и брать на себя ответственность.