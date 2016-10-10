Лучано Спаллетти: "Даже в отсутствие Милика "Роме" придется непросто против "Наполи"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти в преддверии гостевого матча 8-го тура чемпионата Италии против "Наполи" отметил, что даже в отсутствие Аркадиуша Милика его команде придется очень непросто. По мнению рулевого столичного клуба, польский форвард является одним из лидеров неаполитанской команды.

– Безусловно, мы знаем, насколько силен Милик, – приводит SportMediaset слова Спаллетти. – Его отсутствие в связи с травмой, случившейся в отборочном матче чемпионата мира-2018 со сборной Дании – это серьезная потеря для наших соперников. Однако даже в отсутствие польского форварда в составе "Наполи" нам придется непросто. Мы ни в коем случае не рассматриваем случившееся с Миликом как какую-то выгоду для себя и желаем нападающему "Наполи" скорейшего выздоровления.

Предстоящая встреча станет для обоих соперников серьезной проверкой. Победа в матче придаст энтузиазма и сил как игрокам "Ромы", так и нашим болельщикам. К грядущему противостоянию мы постараемся подойти в полной боевой готовности.