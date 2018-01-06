Лучано Спаллетти: "Даже моя 80-летняя мама знает, что "Интеру" нужен центральный защитник"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти после матча 20-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" (1:1) при обсуждении главной кадровой проблемы своего клуба с иронией обратился к прессе. Команда экс-тренера "Зенита" упустила победу в концовке, пропустив в компенсированное время и продлив неудачную серию. Сине-черные не выигрывают в серии А в пяти турах подряд с начала декабря (три ничьи и два поражения) и уступили "Милану" в четвертьфинале Кубка Италии. При этом Спаллетти после замены Андреа Раноккиа был вынужден передвинуть в центр обороны флангового защитника Давиде Сантона.

– Ряд обстоятельств сложились против нас на этой неделе. Юто Нагатомо заболел, а Андреа Раноккиа играл через боль после повреждения ребер, – сказал Спаллетти в интервью Mediaset Premium. – Команда слишком "дешево" теряла мяч, это создало нам трудности. Нам не хватало характера, заряженности в единоборствах. Это нам несвойственно, мы слишком легко отдавали мяч сопернику. Когда повели в счете, пусть "Фиорентина" и заслужила ответный гол, мы имели шансы удвоить преимущество. Однако мы не воспользовались ими.

Мне все это надоело, даже не знаю, что еще сказать, – не стал скрывать своей досады тренер после вопроса о недокомплекте. – Почему бы вам не пойти в раздевалку и не сказать игрокам, что они недостаточно хороши? Я делаю свою работу, у нас есть ряд трудностей, и всем очевидно, что нам не хватает центрального защитника. Вам нужна награда за умение посчитать игроков в команде? Даже моя 80-летняя мама у себя дома знает, что нам не хватает центрального защитника.

Вы меня спрашиваете об одном и том же со старта сезона, я давал вам одинаковый ответ 750 раз, но вы продолжаете. Нам нужно работать и побеждать, а не терять уверенность и плакаться из-за недостатка игроков. Нужно иметь дело с тем, что есть. И с моей точки зрения временами мы показываем хороший футбол. Не собираюсь использовать это в качестве оправдания, потому что должен делать свою работу и побеждать, преодолевая сложности.

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