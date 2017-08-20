Лучано Спаллетти: "Челси" может попробовать купить Кандреву"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что намерен сохранить в составе полузащитника Антонио Кандреву. Вместе с тем итальянский специалист признал, что "Челси" может попытаться купить 30-летнего хавбека.

Ранее появлялась информация, согласно которой лондонцы готовы заплатить за игрока 25 миллионов фунтов.

– Моя позиция – сохранить его, и клуб согласен со мной, – цитирует Football Italia Спаллетти. – Сейчас от него не было сигналов (о желании уйти. – Прим. "СЭ"). Мы спокойны, но я не знаю, что будет завтра. "Челси" может попробовать сделать что-то.

Напомним, Кандрева провел в составе "Интера" один сезон, приняв участие в 45 матчах во всех клубных турнирах и забив 8 голов. Его соглашение с "нерадзурри"рассчитано до 2020 года.