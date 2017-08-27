Лучано Спаллетти: "Болельщики "Ромы" освистали меня, так как считают, что Тотти закончил карьеру из-за меня"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти после матча 2-го тура чемпионата Италли против "Ромы" (3:1) рассказал о своих взаиомоотношениях с бывшим нападающим римлян Франческо Тотти. По его словам, он услышал много положительных слов от болельщиков римского клуба, в котором он работал в прошлом сезоне.

- Больше мы с ним не пересекались, - цитирует Mediaset Premium Спаллетти. - Если бы мы смогли с ним встретиться, я бы предложил ему остаться друзьями.

Болельщики "Ромы" освистали меня, так как считают, что Тотти закончил карьеру из-за меня. Но я больше не работаю в "Роме", он мог бы продолжать играть. Меня освистали поклонники Тотти. От болельщиков команды я получил много положительного.