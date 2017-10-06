Лучано Моджи: "В конце все скажут, что "Ювентус" выиграл даже с ВАР"

Бывший генеральный директор "Ювентуса" Лучано Моджи понимает недовольство наставника туринцев Массимилиано Аллегри системой видеоповторов для арбитров (ВАР). По его словам, "Ювентус" способен выиграть чемпионат Италии и со связанными с этим трудностями.

– В этом сезоне "Ювентус" конкурентоспособен, – цитирует Tuttojuve Моджи. – И будет бороться до конца. Потом все скажут, что туринцы победили даже с ВАР. Проблема ВАР в том, что некоторые инциденты просматриваются, а другие – нет. Система используется неравномерно. Когда все субъективно, единообразия нет.

"Ювентус" почти идеально начал сезон. Аллегри должен только разобраться, почему команда стала больше пропускать. Но она и забивает больше.