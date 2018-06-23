Луан, которым интересовался "Спартак", может перейти в "Лацио"

Руководство "Лацио" рассматривает нападающего "Гремиу" Луана в качестве потецниальной замены атакующему полузащитнику Фелипе Андерсону, который близок к переходу в "Вест Хэм", сообщает Il Messagero. По информации источника, сегодня руководители итальянского и английского клубов согласуют последние детали перехода, после чего 25-летний игрок отправится в Лондон для подписания контракта.

Издание утверждает, что сверстник Андерсона, летом прошлого года входивший в сферу интересов "Спартака", заинтересован в переходе в клуб из Рима.

Еще одним потенциальным новичком "Лацио" называется полузащитник Желсон Мартинш, который близок к расторжению контракта со "Спортингом".