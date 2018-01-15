Лотито не выдвинул кандидатуру на пост президента Федерации футбола Италии

Владелец "Лацио" Клаудио Лотито решил не идти на выборы президента Федерации футбола Италии. Вчера функционер говорил о том, что у него есть большая поддержка, которая поможет занять данный пост.
– У меня была большая поддержка, и я был уверен, что должен идти вперед, – цитирует ANSA Лотито. – Но потом для моего клуба было бы слишком много последствий.
Отметим, что на пост президента Федерации футбола заявляли президент Дамиано Томмази, Габриэле Гравина и Косимо Сцибилья. Крайний срок подачи документов истек 14 января. Выборы состоятся 29 января.
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13:04
баламошка
Лолита не прошла. Сильвия Берлусконя всё купила. Мафия бессмертна.
10:23