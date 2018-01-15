Лотито не выдвинул кандидатуру на пост президента Федерации футбола Италии

Владелец "Лацио" Клаудио Лотито решил не идти на выборы президента Федерации футбола Италии. Вчера функционер говорил о том, что у него есть большая поддержка, которая поможет занять данный пост.

– У меня была большая поддержка, и я был уверен, что должен идти вперед, – цитирует ANSA Лотито. – Но потом для моего клуба было бы слишком много последствий.

Отметим, что на пост президента Федерации футбола заявляли президент Дамиано Томмази, Габриэле Гравина и Косимо Сцибилья. Крайний срок подачи документов истек 14 января. Выборы состоятся 29 января.