Лоренцо Инсинье: "Ювентус" привык проигрывать финалы"

Полузащитник "Наполи" Лоренцо Инсинье отметил, что "Ювентус" привык уступать в финалах Лиги чемпионов. Ранее туринцы обещали сыграть матч 34-го тура чемпионата Италии с "Наполи", словно это решающая встреча Лиги чемпионов. Напомним, вчера неаполитанцы переиграли идущую на первом месте "Старую Сеньору" со счетом 1:0, сократив отставание до одного очка.

– "Ювентус" обещал сыграть матч, как будто это финал Лиги чемпионов? Они привыкли проигрывать такие матчи, – приводит Football Italia слова Инсинье.

Отметим, что "Ювентус" играл в финалах Кубка Чемпионов/Лиги чемпионов 9 раз и сумел выиграть лишь в двух из них. При этом туринцы проиграли пять последних финалов.