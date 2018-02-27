Лоренцо Инсинье: "Скудетто в руках "Наполи"

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье после 26-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (5:0) подчеркнул, что его команда одержала очень важную победу. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет забитый мяч и результативную передачу.

– Это была хорошая игра, очень важная для нас победа, – цитирует Premium Sport Инсинье. – Мы на вершине таблицы и скудетто в наших руках. Мы должны победить во всех оставшихся играх. "Ювентус" не сдастся, но мы показали, что у нас большой характер и большое сердце. Мы ни на кого не давим, но мы проводим каждый матч так, словно это финал. Мы надеемся, что будем вознаграждены в конце сезона за наши старания.