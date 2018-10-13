Лоренцо Инсинье: "Наслаждаюсь новой ролью в "Наполи"

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье заявил, что ему нравится новая роль в неаполитанском клубе.

- Я разговаривал с главным тренером - он предложил мне попробовать новую роль, - цитирует Инсинье Football Italia. - Я наслаждаюсь ею. Тренер попросил меня меньше играть в обороне и быть более резким в атаке, что я и делаю. Сарри сказал, что я лучший игрок Италии? Спасибо ему. Я всегда буду благодарен ему за то, что он сделал для "Наполи".

В текущем сезоне Инсинье провел 10 матчей за "Наполи", забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

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