Лоренцо Инсинье: "Анчелотти - великий тренер. Надеюсь, он нам поможет"

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье прокомментировал назначение главным тренером команды Карло Анчелотти. Специалист заменил на этом посту Маурицио Сарри.

- Я желаю Карло Анчелотти всего наилучшего. Надеюсь, он нам поможет, - сказал футболист в интервью Sky Sport Italia. - Я не ожидал этого, но у нашего президента всегда есть козырь в запасе. Приход Анчелотти - это удачный ход. Он отличный тактик. Что касается Сарри, то мы можем только поблагодарить его. Он очень многое дал нам, многому научил. Мы многому научились под его руководством и благодарны ему за это.

Сегодня Сарри должен провести в переговоры с представителями "Челси".