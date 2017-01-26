11:11 26 января | ФУТБОЛ — Италия

Локателли извинился за удаление в матче с "Ювентусом"

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Полузащитник "Милана" Мануэль Локателли принес извинения за удаление в матче 1/4 финала Кубка Италии против "Ювентуса" (1:2). 19-летний итальянец на 54-й минуте встречи за фол на Пауло Дибале получил вторую желтую карточку и был отправлен арбитром в раздевалку.

- Приношу извинения всем болельщикам, игрокам и клубу, - цитирует пресс-служба "россонери" Локателли. - Это был жесткий фол, и он дорого мне стоил. Я молод, но это не оправдание. Рад, что команда хорошо сыграла и в меньшинстве.

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Материалы REN-TV

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