Локателли извинился за удаление в матче с "Ювентусом"

Полузащитник "Милана" Мануэль Локателли принес извинения за удаление в матче 1/4 финала Кубка Италии против "Ювентуса" (1:2). 19-летний итальянец на 54-й минуте встречи за фол на Пауло Дибале получил вторую желтую карточку и был отправлен арбитром в раздевалку.

- Приношу извинения всем болельщикам, игрокам и клубу, - цитирует пресс-служба "россонери" Локателли. - Это был жесткий фол, и он дорого мне стоил. Я молод, но это не оправдание. Рад, что команда хорошо сыграла и в меньшинстве.