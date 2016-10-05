"Ливерпуль" нацелился на Жоффре Кондогбья

Полузащитник "Интера" Жоффре Кондогбья может перейти в "Ливерпуль". По информации premiumsporthd.it, 23-летний француз уже не первый раз попадает в немилость к главному тренеру черно-синих Франку Де Буру.

После домашнего матча 6-го тура чемпионата Италии против "Болоньи" (1:1) голландский специалист обвинил Кондогбья в нежелании слушать, что стало сигналом для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. По мнению рулевого "красных", он знает, как вернуть французского полузащитника на высокий уровень, который Кондогбья демонстрировал, выступая за "Севилью" и "Монако". Однако, по информации издания, в настоящее время "Интер" не заинтересован в совершении сделки об аренде, предпочитая ей денежную компенсацию.

Летом 2015 года итальянский клуб приобрел Кондогбья за 31 миллион евро.