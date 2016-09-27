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Лионель Месси: "Всегда восхищался Тотти"

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поздравил форварда "Ромы" Франческо Тотти с днем рождения. Сегодня капитану римского клуба исполнилось 40 лет.

– Привет, Франческо! Хочу пожелать тебе счастливого дня рождения, – сказал в специальном видеообращении Месси. – Надеюсь, этот день пройдет замечательно. Всегда восхищался тобой, а еще больше с того самого дня, когда впервые встретил тебя. Крепко обнимаю!

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